Армия РФ шесть раз атаковала прифронтовой Покровск: ранены гражданские

За минувшие сутки, российские военные несколько раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате ударов двое людей пострадали, также повреждены жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ночь с 28 февраля на 1 марта около 00:40 часов произошел обстрел (тип оружия устанавливается) западной части города, в результате чего ранены двое местных жителей. Женщину 1952 года рождения, у которой диагностирована акубаротравма, обширная рваная рана правой голени, ВСП обеих нижних конечностей, проникающее ранение брюшной полости; и мужчину 1987 года рождения, который получил минно-взрывную травму и ушиб костей таза.



Также поврежден жилой дом.



Кроме того, около 7:00 армия РФ нанесла удар по микрорайону «Южный». Повреждены жилые многоэтажки.



Около 9:30 произошел обстрел со стороны РОВ северо-западной части Покровска. Разрушены 5 частных домохозяйств.



Около 12:00 враг нанес удар по м-н в «Лазурный». В результате обстрела повреждены 4 многоквартирных дома.



Около 13:30 произошел обстрел северной части г. Покровск. Вследствие вражеской атаки поврежден частный дом.



Около 18:00 в результате обстрела западной части Покровска разрушен частный дом.



Ранее мы писали, что оккупанты вечером, 1 марта, нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Под удар попал жилой квартал. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие.