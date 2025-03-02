Десантники отбили штурм и уничтожили бронетехнику оккупантов на Новопавловском направлении

Украинские военнослужащие отбили штурм российских захватчиков на Новопавловском направлении. Десантники уничтожили бронетехнику и мотоциклы. Об этом передает ОСГВ «Хортица».
Как отмечается, что в ходе наступления оккупантов бойцы десантно-штурмовой бригады уничтожили танки, бронемашины, мотоциклы и ликвидировали российских захватчиков.
«Оккупанты бросают большие силы, чтобы прорвать оборону десантников на Донбассе, но только пополняют кладбище своих неудач», — прокомментировали военные.
Ранее мы писали, что FPV-дрон бойцов бригады «Сталевий кордон» поразил вражеский экскаватор.
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