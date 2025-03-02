Россияне обстреляли автобус гуманитарной миссии в Константиновке

Войска РФ обстреляли автобус гуманитарной миссии в Константиновке. Фото: Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Автобус гуманитарной миссии «Пролиска» попал под российский обстрел в Константиновке Донецкой области 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе.



Пока пассажиры отошли решать свои личные вопросы, российские войска начали серию авиаударов. В частности, сбросили 9 управляемых авиабомб ФАБ-250 по Константиновке. Транспортное средство было повреждено, взрывная волна повредила кузов и выбила окна.



«26 февраля автобус осуществлял социальные перевозки, помогая жителям отдаленных сел добраться до ближайших городов для получения услуг, в том числе доступа к больницам, банкам и т.д. Социальные автобусы работают бесплатно при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 1 марта российские военные несколько раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате ударов двое людей пострадали, также повреждены жилые дома.