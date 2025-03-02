Урсула фон дер Ляйен заявила перед саммитом в Лондоне: поддержка может привести к справедливому и прочному миру в Украине

Урсула фон дер Ляйен заверила Украину в поддержке со стороны Европы. Фото: REUTERS/Johanna Geron

В Лондоне 2 марта состоится саммит в Украине, на нем будет присутствовать Владимир Зеленский. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда будет поддерживать Украину.



«Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку, оказываемую Европой Украине, которая может привести к справедливому и прочному миру в Украине. Путь к миру — это сила. Слабость порождает еще большую войну», — отметила она.



По словам президентки Еврокомиссии, Европа в дальнейшем будет поддерживать Украину и усиливать ее оборону.



Ранее мы писали, что после напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете мировые лидеры выразили солидарность с Украиной. Главы государств, министры и ведущие политики заявили о непоколебимой поддержке Киева и призвали Европу активизировать усилия в противостоянии российской агрессии.