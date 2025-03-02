Российские захватчики ударили по Покровску: погибла пенсионерка

Покровск 2 марта попала под обстрел. В результате атаки погибла 78-летняя женщина. Об этом сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».



По ее словам, обстрел произошел в 9:45 по частному сектору.



«В результате атаки погибла 78-летняя пенсионерка. Повреждены домовладения. Предварительно, атаковали город из артиллерии», — отметила Медведева.



Правоохранительные органы начали расследование по ч. ч. 2 ст. 438 УК (военные преступления).



Ранее мы писали, что российские военные 1 марта несколько раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате ударов двое людей пострадали, также повреждены жилые дома.