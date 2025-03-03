Президент США изучает возможность отмены военной помощи Украине — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Дональд Трамп рассмотрит возможность отмены военной помощи Украине, которая была разрешена при Байдене. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Отмечается, что президент США встретится со своими главными помощниками по нацбезопасности, включая госсекретаря Марка Рубио и министра обороны Пита Хегсета, третьего марта.

По данным источников NYT, на встрече будут обсуждаться дальнейшие варианты политики в отношении Украины.

По словам источника издания, Трамп обсудит со своими подчиненными возможность приостановки или отмены военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, которые были разрешены и оплачены при администрации Байдена.