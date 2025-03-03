Зеленский не будет извиняться перед Трампом за перепалку в в Белом доме — BBC News

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Фото: Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое откроет США доступ к ресурсам Украины. Об этом сообщила корреспондентка BBC News Лаура Кюнсберг, которая вечером 2 марта вместе с другими британскими журналистами пообщалась с Зеленским в лондонском аэропорту Станстед.

«Он не будет извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, к чему к этому моменту неоднократно призывал лагерь президента США», — сообщила журналистка издания. Она отметила, что во время общения со СМИ «в тоне Зеленского не было ничего, что свидетельствовало бы о его заинтересованности в том, чтобы помириться».

Зеленский сказал журналистам, что проделал долгий путь, чтобы попасть в Белый дом — и его визит был знаком уважения. Президент Украины добавил, что никогда «никого не оскорбит», а произошедшее в Белом доме не пошло на пользу ни одной из сторон.

Как отмечает BBC News, Зеленский очень тщательно подбирал слова и говорил только по-украински. Он также не был груб по отношению к Трампу — и почти не упоминал его по имени. В беседе со СМИ Зеленский допустил, что «напряженность пройдет».

Зеленский заявил на встрече с журналистами, что сейчас неправильно обсуждать отказ от захваченных Россией территорий. Он также не намерен обсуждать капитуляцию: «Наши свободы и ценности не продаются».

Президент Украины добавил, что после перепалки в Белом доме между украинскими и американскими чиновниками были контакты, но не на уровне президентов, отмечает Sky News.