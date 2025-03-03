Удар по селу в Волновахском районе: пожарные спасли человек из-под завалов здания

Спасатели спасли человека из-под завалов здания в Андреевке-Клевцово. Фото: ГСЧС

Российские войска 2 марта нанесли авиационный удар по селу Андреевка-Клевцово Волновахского района Донецкой области. Пожарные спасли человека из-под завалов здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В результате обстрела произошло частичное разрушение здания предприятия, под завалами которого оказался заблокирован человек.

На месте попадания чрезвычайники деблокировали пострадавшего человека из-под завалов здания», — говорится в сообщении.





Специалисты ГСЧС разобрали 3 т строительных конструкций, работы завершены.



Также пожарные ликвидировали возгорание в административном здании и на предприятии общей площадью 70 кв. м.



Известно, что пострадал один человек и повреждены 2 магазина, административное здание и предприятие.



Ранее мы писали, что всего за сутки, 2 марта, российские войска 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. В результате российского удара повреждены жилые дома, административные здания и линия электропередач.