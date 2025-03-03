Взлет МиГ-31К: в ВСУ предупредили об угрозе удара

В России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал», которая представляет угрозу для всех регионов Украины. Об этом сообщает канал мониторинга вражеской авиации.



Воздушные силы ВСУ предупредили, что в зонах, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.

Угроза ракетного удара во всех регионах Украины. Фото: скрин ukrainealarm

Украинцев призывают следить за оповещениями и не игнорировать сигналы тревоги.



Ранее российские оккупанты запустили по Украине 83 дрона. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 46 БПЛА в 7 областях.