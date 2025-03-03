Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

О планах России атаковать Украину одновременно 500 беспилотниками сообщили в ГУР

03 марта 2025, 12:12

О планах России атаковать Украину одновременно 500 беспилотниками сообщили в ГУР

Россияне планируют массированный запуск беспилотников по Украине. Архивное фото Россияне планируют массированный запуск беспилотников по Украине. Архивное фото

Россияне увеличили выпуск дронов и планируют запускать по Украине одновременно 500 беспилотников. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов разных типов. Если раньше, в 2023 – в начале 2024 года мы знали только один шахед, затем Герань-1, Герань-2 и все. На сегодняшний день спектр этих беспилотных летательных аппаратов так велик, что даже не всегда можно по пальцам одной руки пересчитать: Герань-1, Герань-2, Гарпия, Гербера, Пародия и другие», — отметил он.

По словам Скибицкого, увеличение выпуска беспилотников позволяет россиянам применять за один удар от 150 до 200 БпЛА.

«Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов», — заявил заместитель начальника ГУР.

Напомним, в ночь на 3 марта россияне атаковали Украину 83 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников, еще 31 БПЛА локационно потерян.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Россия атака дронов войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:15
В Крыму Росгвардия охраняет раненых, чтобы они не сбежали
08:56
В Мариуполе оккупанты требуют плату за место на кладбище
15:59
МАГАТЭ впервые провело ротацию сотрудников ЗАЕС через оккупированные территории: в МИД отреагировали
15:50
Пропавшие после бунта: российских военных насильно отправили в оккупированный Луганск
14:48
«ДНР» установила единый тариф на жилье: люди возмущены
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
14:38
Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
13:06
ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
11:53
В Лисичанске оккупанты попытались подать воду: в городе ряд порывов и замерзли трубы – ОВА
10:41
ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке
16:28
Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы
16:00
Пропаганда под видом игры: донецким школьникам дали пострелять по чучелам с лицами западных политиков
15:49
В Мариуполе российские захватчики вернули название улицы Азовстальской
13:46
Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории
13:37
Дрон повредил радиолокационную станцию ПВО РФ в оккупированном Крыму
13:17
Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
все новости
12:12
О планах России атаковать Украину одновременно 500 беспилотниками сообщили в ГУР
11:55
Взлет МиГ-31К: в ВСУ предупредили об угрозе удара
11:50
Удар по селу в Волновахском районе: пожарные спасли человек из-под завалов здания
11:25
ВСУ провели контратаки по флангам в районе Торецка
11:22
Войска РФ ударили по полигону ВСУ на Днепропетровщине, есть погибшие: Драпатый назначил проверку
11:17
Подготовка встречи Путина и Трампа, возможно, будет ускорена — CNN
10:53
Оккупанты более 10 раз атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия
10:48
Дрон РФ ударил по экопарку под Харьковом: погибли животные
10:36
Зеленский не будет извиняться перед Трампом за перепалку в в Белом доме — BBC News
10:10
Президент США изучает возможность отмены военной помощи Украине — NYT
09:55
Армия РФ за сутки атаковала Покровскую громаду: есть жертва и пострадавший
09:39
Силы ПВО сбили над Украиной 46 российских дронов
09:15
В Крыму Росгвардия охраняет раненых, чтобы они не сбежали
08:56
В Мариуполе оккупанты требуют плату за место на кладбище
08:55
Дрон ударил по многоэтажке в центре Харькова: минимум восемь человек пострадали, среди них — ребенок
08:35
Россияне убили двух жителей Донетчины, еще трое ранены
08:23
На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе прогремели взрывы: возник пожар
07:57
Потери РФ за сутки: 1 350 военных и 60 артиллерийских систем
17:50
В Лондоне стартовал саммит по ситуации в Украине
17:23
Российские захватчики ударили по Покровску: погибла пенсионерка
все новости
ВИДЕО
Последствия удара российского беспилотника по многоквартирному дому в центре Харькова. Фото: Нацполиция Дрон ударил по многоэтажке в центре Харькова: минимум восемь человек пострадали, среди них — ребенок
03 марта, 08:55
В российской Уфе после взрывов на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Фото: ASTRA На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе прогремели взрывы: возник пожар
03 марта, 08:23
ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику российских войск. Фото: скриншот Десантники отбили штурм и уничтожили бронетехнику оккупантов на Новопавловском направлении
02 марта, 12:54
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи. Фото: кадр из видео Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
28 февраля, 19:24
Удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ произошел 27 февраля. Фото: Генштаб Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области
28 февраля, 17:24
Уничтоженная российская техника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику, которую российские войска использовали для штурмов на Новопавловском направлении
28 февраля, 17:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор