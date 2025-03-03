О планах России атаковать Украину одновременно 500 беспилотниками сообщили в ГУР

Россияне планируют массированный запуск беспилотников по Украине. Архивное фото

Россияне увеличили выпуск дронов и планируют запускать по Украине одновременно 500 беспилотников. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов разных типов. Если раньше, в 2023 – в начале 2024 года мы знали только один шахед, затем Герань-1, Герань-2 и все. На сегодняшний день спектр этих беспилотных летательных аппаратов так велик, что даже не всегда можно по пальцам одной руки пересчитать: Герань-1, Герань-2, Гарпия, Гербера, Пародия и другие», — отметил он.

По словам Скибицкого, увеличение выпуска беспилотников позволяет россиянам применять за один удар от 150 до 200 БпЛА.

«Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов», — заявил заместитель начальника ГУР.

Напомним, в ночь на 3 марта россияне атаковали Украину 83 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников, еще 31 БПЛА локационно потерян.