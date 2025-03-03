В Каменском взорвался завод «Каметсталь»: причина – авария

В Каменском произошел взрыв на заводе «Каметсталь». Фото: кадр из видео

В городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв на металлургическом заводе «Каметсталь». Об этом сообщают СМИ. По предварительным данным, инцидент не связан с обстрелами.



В пресс-службе предприятия уточнили, что 2 марта на участке ПВП комбината произошел сбой в технологическом процессе, в результате чего разгерметизировался бункер хранения ПВП №2.



Это привело к повреждению обшивки здания и металлоконструкции бункера. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. Завод продолжает работу в штатном режиме.



«Каметсталь» специализируется на выпуске чугуна, стали, проката, агломерата и кокса. Причины инцидента исследуются, о результатах сообщат дополнительно.