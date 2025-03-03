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Defense Express: Какие виды оружия и сколько США могут заблокировать для Украины

03 марта 2025, 16:20

Defense Express: Какие виды оружия и сколько США могут заблокировать для Украины

Defense Express: Какие виды оружия и сколько США могут заблокировать для Украины

Остановка военной помощи США представляется одним из возможных сценариев давления со стороны администрации Дональда Трампа на Украину, что, судя по всему, предоставит выгодные для РФ условия. Об этом пишет Defense Express.

Речь даже не о новых пакетах вооружения, поскольку они не были запланированы на 2025 год. Теперь под угрозой и то, что было запланировано администрацией прошлого главы Белого дома Джо Байдена.

Отмечается, что в рамках программы USAI, предусматривающей заказ вооружений у производителей, на счетах помощи Украине оставалось 2,2 млрд долларов, и 3,3 млрд заложенных бюджетных средств на 2024 год по программе PDA, когда оружие передавалось из запасов Пентагона.

Администрация Байдена не смогла выделить все средства в рамках так называемых президентских «дродаунов» PDA, предполагающих ускоренные поставки вооружений за рубеж с американских складов. 9 января был объявлен последний пакет помощи от США на 500 млн долларов, а 1,05 млрд так и не были потрачены, отмечается в публикации.

«При этом формально осталось еще 2,8 млрд долларов, возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023 года. В то же время, все деньги за USAI были потрачены до конца 2024 года, когда 30 декабря был изъят последний пакет по этой программе», — пишет издание.

Украина за последние два месяца должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA ориентировочно на 2,3 млрд долларов. В самих пакетах были разнообразные боевые припасы: для артиллерии и ракетных систем, ПВО, противотанкового оружия. И возможно, что далеко не вся помощь, выделенная на бумаге, уже передана.

«Но более угрожающим представляется остановка поставок вооружения по программе USAI, где содержатся все пакеты USAI, а это примерно 30 млрд долларов из 65,9 млрд долларов общей помощи с 2022 года. При этом их выполнение рассчитано до 2026 года и возможно и до 2027-го. Какая часть контрактов по USAI уже исполнена — пока неизвестно», — отмечает Defense Express.

Несмотря на то, что эти поставки касаются только оружия, значительная часть из них также касается боеприпасов, из которых на сумму 10 млрд долларов — артиллерийские, ракетные, зенитные и другие. Более того, с августа 2024 года по 30 декабря на эти цели было выделено около 4 млрд, и это означает, что их снабжение точно рассчитано на 2025-2026 гг.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассмотрит возможность отмены военной помощи Украине, которая была одобрена при Байдене. Отмечалось, что президент США встретится со своими главными помощниками по нацбезопасности, включая госсекретаря Марка Рубио и министра обороны Пита Хегсета, третьего марта.

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