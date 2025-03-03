ВСУ уничтожили операторов вражеских дронов ударом FPV. Фото: кадр из видео

Украинские военные ликвидировали российских операторов дронов, которые стали «жирной целью» для ударов ВСУ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования «Запад».



«Российский оператор спокойно вышел из блиндажа, запустил дрон и вернулся корректировать огонь. Видимо, забыл, что находится на чужой земле. Но наши глаза видят все», — говорится в сообщении.



Украинские бойцы использовали тактику точечных ударов. FPV-дроны поразили несколько укрытий врага, не оставив шансов российским «летчикам» подняться в небо снова.