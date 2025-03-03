Силы обороны сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2

Мобильная огневая группа Сил обороны Украины уничтожила российский дрон-камикадзе «Шахед» с помощью советской 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2. Видео успешного поражения цели опубликовал телеграм-канал «Соняшник».
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по Украине 83 ударных дрона. Силы противовоздушной обороны сбили 46 беспилотников в семи областях страны.
Ранее украинский беспилотник E-300 сбросил ФАБ-250 на объект россиян в Брянской области.
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