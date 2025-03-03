Российская армия изменила тактику наступления в Торецке – ВСУ

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска за счет подразделений 150-й мотострелковой бригады ВС РФ усиливают Торецкое направление. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, эти подразделения перебазируют из Кураховского направления.



«Почему это происходит? То ли для усиления, то ли для того, чтобы представителей 132-й мотострелковой бригады ВС РФ заменить из-за вранья – они рассказывали о захвате Торецка, но до сих пор этого не сделали. Поэтому усилилась составляющая живой силы противника, а также отмечаем стабильное использование артиллерийских обстрелов. Если, например, мы берем конец января – начало февраля, то были лавинообразные цифры: сегодня 38 обстрелов, завтра 68, потом 96 и снова 38. То есть не было какой-то устойчивой цифры. Если мы говорим о последней неделе – это 100+ обстрелов. То есть составляющая выровнялась до систематических обстрелов», – рассказал Запорожец.



Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что украинские войска не дают оккупантам возможности с флангов обходить свои силы.



«То есть в южной части направления действует «Азов», вверху – 28-я бригада и смежные подразделения 28-й и 93-й бригад. Мы не даем им с флангов «разойтись» и «дожать» город. В конце января – начале февраля они накапливали личный состав в поселке Пивничное, оттуда пешком 3-3,5 километра шли до центра Торецка, а потом уже – на юг и север. Основные оборонительные узлы – это шахты «Центральная» и «Торецкая». То есть они аккумулировались в центре и штурмовые действия направляли на эти оборонительные рубежи. А потом мы при возможности начали уничтожать технику, которая их подвозила, прямо в Пивничном. И они решили: зачем мы возим технику в Пивничное, если ее все равно уничтожат, лучше мы нормально загрузимся и будем ехать в центр города. И такую тактику они начали использовать. То есть доставка личного состава непосредственно в центр. И уже от центра города их штурмовые действия сосредоточены на север и юг», – добавил он.



Запорожец сказал, что ежедневно 10+ активных штурмовых действий фиксируют в Торецке.



«Остальное – это населенные пункты, которые расположены рядом», – заявил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что украинские снайперы уничтожили группы российских военных на Покровском направлении.