Сырский рассказал, в битве за какой город Россия понесла наибольшие потери

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшие потери российские войска понесли в боях за город Бахмут Донецкой области. Об этом в интервью журналисту Роману Бебеху сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, даже бывший владелец группы «Вагнера» Евгений Пригожин признал, что его ЧВК только убитыми потеряла 20 000 бойцов в боях за Бахмут.



«Мы посчитали, что потери врага убитыми были около 23 000. То есть больших различий не было. Учитывая то, что общая численность ЧВК «Вагнера», которую они декларировали, составляла около 50 000, а соотношение раненых к убитым у «вагнеровцев» было примерно 50 на 50, то можно сказать, что фактически всю боевую составляющую они потеряли именно в Бахмуте. Я могу отметить, что наименьшие потери наши и наибольшие потери врага как раз были в Бахмуте. Тогдашний министр обороны Резников приводил цифры, что это 1:7 и даже больше. Такое соотношение было. Таких потерь у врага нигде больше не было», – рассказал Сырский.

Напомним, что российская армия изменила тактику наступления в городе Торецк Донецкой области.