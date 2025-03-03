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Главное за день: Подготовка встречи Путина и Трампа будет ускорена. Удар по Харькову

03 марта 2025, 23:00

Главное за день: Подготовка встречи Путина и Трампа будет ускорена. Удар по Харькову

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое откроет США доступ к ресурсам Украины. Однако не будет извиняться перед Трампом за перепалку в Белом доме.

Дональд Трамп рассмотрит возможность отмены военной помощи Украине, которая была разрешена при Байдене.

Российская сторона ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России в ближайшие недели продолжатся и даже ускорятся. Также в частном порядке обсуждается, что будет ускорена подготовка личной встречи президентов двух стран, пишет американский телеканал CNN.

В Великобритании заявили, что несколько предложений по прекращению огня в Украине находятся на рассмотрении.

Общество

В оккупированном Мариуполе захоронение на местных кладбищах остается проблемой. Как сообщают активисты движения «Жовта Стрічка», российские военные требуют дополнительные платежи «на армию» за место для могилы.

Боевые действия

Российские войска нанесли авиационный удар по селу Андреевка-Клевцово Донецкой области, пострадал один человек и повреждены 2 магазина, административное здание и предприятие. Дрон РФ ударил по экопарку под Харьковом: разрушены вольеры, погибли животные. В Харькове один из «шахедов» попал в многоквартирный жилой дом, пострадали восемь человек.

Оккупанты 1 марта нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, на котором находились украинские военнослужащие. В результате обстрела есть погибшие и раненые, о точном количестве не сообщают.

Российские войска за счет подразделений 150-й мотострелковой бригады ВС РФ усиливают Торецкое направление, сообщил спикер ОСГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, эти подразделения перебазируют из Кураховского направления.

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