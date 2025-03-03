Под Покровском российские войска хотят пересечь и взять под контроль трассу на Днепр – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении российская армия хочет пересечь и взять под контроль трассу на Днепр. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, оккупанты даже немного откатились по сравнению с ситуацией, которая была две недели назад, когда контратаки ВСУ в селе Песчаное и поселке Котлино застали их врасплох и часть земли была отбита.



«Они до сих пор достаточно активно наступают в направлении того же Песчаного, пытаясь исправить ситуацию. Однако сами россияне жалуются, что у них начинает не хватать личного состава, что для России просто невероятно звучит. Они жалуются, что украинские дроны доминируют в воздухе именно на этом отрезке. И они жалуются, что не очень эффективными стали управляемые авиабомбы. В общей сумме это дает большую смертность среди россиян и невозможность эффективно развивать наступление именно в том направлении, которое они определяли. Они действительно очень хотели пересечь трассу, взять ее под огневой контроль, потом – под физический. И если у них все будет идти именно так, как сейчас, то этого, скорее всего, не произойдет», – заявил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что российская армия изменила тактику наступления в городе Торецк Донецкой области.