Бойцы ВСУ научились ловить вражеские дроны сеткой

ВСУ научились ловить вражеские дроны сеткой. Фото: кадр из видео

Пилоты 55-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показали, как останавливают российские дроны, сбрасывая на них сетку. Это позволяет обезвреживать вражеские беспилотники без риска потери своих. Видео опубликовала 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ.



«А если серьезно, то респект нашим ребятам. Теперь они могут избавляться от ка**пских разведчиков с помощью сетки, то есть без риска потерять свою птичку», — говорится в сообщении к видео.



Украинские военные продолжают находить нестандартные решения для борьбы с российскими дронами-разведчиками, повышая эффективность защиты своих позиций.

Бойцы подразделения Kurt & Company 28 ОМБр украли российский дрон с помощью другого беспилотника из-под носа у оккупантов.