Официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет

Приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет. Фото: Википедия

Пока официального решения о приостановлении помощи Украине от США не было. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл.



«Военная политика Трампа ограничивается освещением в СМИ. Пока еще рано, но никаких изменений в обмене разведданными или в других ключевых аспектах военной поддержки США не произошло», — написал он в соцсети Х.

По словам Керролла, «наши партнеры говорят нам, что официального решения не было».



Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить абсолютно всю военную помощь Украине, чтобы усилить давление на Владимира Зеленского.