Экс-чиновника Госэкоинспекции будут судить за незаконное обогащение

Бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа будут судить за незаконное обогащение. Об этом сообщается в материалах Государственного бюро расследований (ГБР).
Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР
Следствие выявило значительное несоответствие между официальными доходами чиновника и имуществом, приобретенным им и его семьей в 2020-2023 годах. Общая стоимость необоснованных активов составляет почти 19 млн грн.
Суд арестовал обнаруженное имущество, среди которого:
Кроме того, под арест попало другое имущество фигуранта и его семьи, приобретенное до вступления в силу антикоррупционного закона.
Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР
Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР
Его стоимость составляет около 80 млн грн, в том числе: жилой дом, восемь квартир на стадии строительства, три земельных участка, три автомобиля, два коммерческих помещения и деньги в разных валютах на сумму почти $40 000. Следственные действия продолжаются.
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