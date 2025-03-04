Экс-чиновника Госэкоинспекции будут судить за незаконное обогащение

Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР

Бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа будут судить за незаконное обогащение. Об этом сообщается в материалах Государственного бюро расследований (ГБР).

Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР

Следствие выявило значительное несоответствие между официальными доходами чиновника и имуществом, приобретенным им и его семьей в 2020-2023 годах. Общая стоимость необоснованных активов составляет почти 19 млн грн.

Суд арестовал обнаруженное имущество, среди которого:

Два автомобиля премиум-класса (выпуск 2023 и 2021 годов) общей стоимостью 12 млн грн;

Четыре квартиры в Ивано-Франковске (более 4 млн грн);

Нежилое помещение в Ивано-Франковске (3 млн грн).

Кроме того, под арест попало другое имущество фигуранта и его семьи, приобретенное до вступления в силу антикоррупционного закона.

Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР

Стоимость необоснованных активов экс-чиновника составляет почти 19 млн грн. Фото: ГБР

Его стоимость составляет около 80 млн грн, в том числе: жилой дом, восемь квартир на стадии строительства, три земельных участка, три автомобиля, два коммерческих помещения и деньги в разных валютах на сумму почти $40 000. Следственные действия продолжаются.