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Войска РФ нанесли удар по Константиновской громаде: есть повреждения

04 марта 2025, 12:41

Войска РФ нанесли удар по Константиновской громаде: есть повреждения

Российские военные утром во вторник, 4 марта, атаковали Константиновскую громад Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов. 

«В 04:30 оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по Иванопольскому старостинскому округу. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют», —  отметил он.

По словам Горбунова, повреждены 2 фасада частных домов. 

Ранее мы писали, что оккупанты в понедельник вечером, 3 марта, ударили по Славянску Донецкой области. Под обстрел попал Железнодорожный микрорайон.

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