Войска РФ нанесли удар по Константиновской громаде: есть повреждения

Российские военные утром во вторник, 4 марта, атаковали Константиновскую громад Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 04:30 оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по Иванопольскому старостинскому округу. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют», — отметил он.



По словам Горбунова, повреждены 2 фасада частных домов.



Ранее мы писали, что оккупанты в понедельник вечером, 3 марта, ударили по Славянску Донецкой области. Под обстрел попал Железнодорожный микрорайон.