Войска РФ нанесли удар по Константиновской громаде: есть повреждения

Российские военные утром во вторник, 4 марта, атаковали Константиновскую громад Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 04:30 оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по Иванопольскому старостинскому округу. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют», — отметил он.
По словам Горбунова, повреждены 2 фасада частных домов.
Ранее мы писали, что оккупанты в понедельник вечером, 3 марта, ударили по Славянску Донецкой области. Под обстрел попал Железнодорожный микрорайон.
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