В Саках горит РЛС из состава ЗРК С-300/С-400. Фото: кадр из видео

Сегодня в Саках, на Евпаторийском шоссе, около полудня загорелась радиолокационная станция из состава зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский ветер».



По предварительным данным, уничтоженная РЛС 96Л6Е является всевысотным обнаружителем и стоит десятки миллионов долларов. Официальные причины возгорания пока не озвучены.



Напомним, в Твери неизвестные партизаны уничтожили командный пункт с радиолокатором подсвечивания целей и наведения ракет российского зенитного ракетного комплекса С-300.