Венгрия заблокировала поставки Украине вооружений из Европы на 20 млрд евро

Евросоюз приостановил работу над пакетом военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за возражений Венгрии. Об этом сообщило издание Politico.

Издание пишет об этом со ссылкой на проект документа Совета ЕС. О разработке этого пакета 21 февраля рассказывали дипломатические источники Politico и Bloomberg. В пакет должны были войти, в частности, артиллерийские снаряды, системы ПВО и ракеты.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по «перевооружению Европы», предполагающий выделение 800 миллиардов дополнительных расходов на оборону стран Европы в ближайшие годы.

Как выяснило Politico, в плане фон дер Ляйен должен был присутствовать пункт о новых поставках вооружения Украине на 20 миллиардов евро, однако против него категорически выступил Будапешт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить абсолютно всю военную помощь Украине, чтобы усилить давление на Владимира Зеленского.