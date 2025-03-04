ВСУ поразили ряд важных объектов в России: зафиксированы пожары

Дроны атаковали нефтебазу в Черткове Ростовской области РФ. Фото: ТГ-канал Астра

Украинские военнослужащие в ночь на 4 марта нанесли удары по ряду важных объектов российских захватчиков в Ростовской и Самарской областях РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



Как отмечается, в Ростовской области под удар попала нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, которая задействована в обеспечении армии РФ. На территории зафиксированы мощные взрывы и пожар.



Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. На предприятии зафиксирован пожар.



Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.



Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется.



Ранее мы писали, что вечером 3 марта дроны атаковали нефтебазу в Черткове Ростовской области РФ, в результате чего на предприятии вспыхнул пожар.