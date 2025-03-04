В Краматорск доставили современные автомобили скорой помощи от международной организации

Современные автомобили скорой помощи от международной организации прибыли в Краматорск Донецкой области. Фото: ГВА

Краматорск получил современные автомобили скорой помощи от международной организации CARE. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что два полностью укомплектованных автомобиля специализированной медицинской помощи передала международная гуманитарная организация CARE на баланс Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Краматорского городского совета.

«Эта инициатива направлена на улучшение доступа к медицинским услугам в прифронтовых районах, где важно оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать врачей необходимым транспортом», — говорится в сообщении.

Новые автомобили оснащены аппаратами для ультразвуковой и кардиографической диагностики, а также медицинскими приборами для измерения давления и уровня сахара в крови.

«Это позволит врачам не только оказывать экстренную помощь, но и проводить полноценные первичные и специализированные консультации пациентов прямо на месте», — отметили в ГВА.

По словам генерального директора Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Краматорского городского совета Александра Власенко, наличие такого транспорта значительно улучшит доступность медицинских услуг.