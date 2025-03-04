Суд обязал школы Удмуртии повесить карты РФ с аннексированными регионами

Суд в Удмуртии постановил, что учебные заведения должны разместить в кабинетах географии карты России, включающие аннексированные украинские территории. Об этом сообщает ASTRA.



Прокурор города Сарапула подал иск против местного лицея №18, указав, что учебное заведение «не оснащено настенными географическими картами Российской Федерации, отражающими актуальное состояние территориальной целостности государства».



Суд удовлетворил иск и обязал школу установить «правильные» карты с обозначением «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областей в составе РФ. Крайний срок выполнения решения – 31 августа 2025 года.



Аналогичное решение вынесено в Можгинском районе Удмуртии. Там суд заявил, что отсутствие таких карт «противоречит принципу территориальной целостности Российской Федерации» и может «формально создать угрозу осуществления экстремистской деятельности». Местные школы обязали устранить «нарушение».