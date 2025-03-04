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Зеленский обратился к администрации Трампа и предложил первые этапы окончания войны

04 марта 2025, 18:34

Зеленский обратился к администрации Трампа и предложил первые этапы окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина стремится к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, никто из украинцев не желает нескончаемой войны.

«Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну. И первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. И немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении», – заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы действительно ценят, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость.

«И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине «джавелины». Мы благодарны за это. Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности. И искренне надеюсь, что она будет работать эффективно», – резюмировал он.

Напомним, что 4 марта стало известно о «заморозке» президентом США Дональдом Трампом американской военной помощи Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военная помощь Украине от США через польский хаб остановлена.

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