Авиация ударила по месту запуска российских дронов в Курской области: уничтожены позиции и десятки оккупантов

Село Троицкое в Курской области. Фото: карта DeepState

3 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады российских войск вблизи села Троицкое Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В результате атаки уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих РФ. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям.

Напомним, что 3 марта украинская авиация также поразила пункт управления воздушно-десантной дивизии армии РФ на оккупированной Донетчине.