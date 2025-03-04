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Марин Ле Пен осудила решение Трампа о приостановке помощи Украине

04 марта 2025, 19:15

Марин Ле Пен осудила решение Трампа о приостановке помощи Украине

Одна из лидерок французской партии правых популистов Национальное объединение Марин Ле Пен осудила решение властей США приостановить предоставление военной помощи Украине. Она заявила об этом в комментарии газете Le Figaro

Ле Пен назвала это «очень жестким» шагом по отношению к украинским воинам, «защищающим свою страну».

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«Подобное решение ввиду своей кощунственности, по моему мнению, заслуживает осуждения», — заявила она.

Марин Ле Пен давно во французской политике. Была депутаткой парламента, трижды баллотировалась на пост президента Франции, в том числе в 2022 году, уступив победу Макрону. Она является дочерью французского политика-националиста Жана-Мари Ле Пена.

Как и многие правые популисты в странах Евросоюза, Ле Пен известна критикой НАТО, заявлениями о «многополярном мире». Неоднократно выступала за «углубление сотрудничества с Россией».

17 марта 2014 года Марин Ле Пен признала законными результаты так называемого «референдума» о статусе Крыма, состоявшегося 16 марта 2014 года.

После аннексии Крыма Россией, и развязывания россиянами войны на Донбассе, Ле Пен неоднократно заявляла о нежелании французов видеть Украину в составе ЕС. Кроме того, СМИ заявляли в 2014 году о кредитовании предвыборной кампании партии Ле Пен российскими банками.

В 2022 году осудила вторжение России на Украину, но призвала занять сбалансированную позицию по данному вопросу и принимать санкции таким образом, чтобы они приближали достижение мира, и не разрушали французскую экономику. Также она отметила необходимость сохранения союза с Россией в сфере безопасности, считая сближение России и Китая опасным для Франции.

Напомним, сегодня ночью СМИ США написали о том, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить абсолютно всю военную помощь Украине, чтобы усилить давление на Владимира Зеленского.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

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