США продолжают предоставлять Украине разведданные после решения Трампа приостановить военную помощь – СМИ

США продолжают делиться разведывательными данными с Украиной. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Предоставление разведданных продолжается после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине.

Напомним, что 4 марта стало известно о «заморозке» президентом США Дональдом Трампом американской военной помощи Украине.



Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военная помощь Украине от США через польский хаб остановлена.