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Зеленский прокомментировал приостановку военной помощи США и дал поручения министру обороны и разведке

04 марта 2025, 20:39

Зеленский прокомментировал приостановку военной помощи США и дал поручения министру обороны и разведке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Сегодня многих украинцев интересует вопрос дальнейшей военной помощи США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поручил министру обороны Украины, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию.

«Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают на уважительный диалог, на четкую позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны. Конечно, мы в Украине не одну неделю получали разные сигналы. И уже был прецедент остановки помощи. Была остановка гуманитарной помощи, энергетической. Также была уже остановка военной помощи – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны», – отметил Зеленский.

Напомним, что 4 марта стало известно о «заморозке» президентом США Дональдом Трампом американской военной помощи Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военная помощь Украине от США через польский хаб остановлена.

На фоне этого Зеленский обратился к администрации Трампа и предложил первые этапы окончания войны.

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