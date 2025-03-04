В российских войсках признают, что они истощаются под Покровском – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Основные усилия российской армии направлены на город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире нациального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его слова, стратегическая задача оккупантов в принципе понятна.



«На юге обойти Покровск с запада, на востоке выстроить такие большие клещи вокруг Константиновки. Но обе задачи, скажем так, далеки от выполнения. И есть подозрение, что они далекими и останутся. На том же Покровском направлении, которое является основным для россиян, мы видим, что они несколько истощаются. И они этого на самом деле не скрывают. Насколько у них пропаганда распространена, но отдельные их персонажи не могут это скрыть и постоянно начинают вспоминать: "Да, у нас не хватает личного состава. Да, у нас не хватает дронов. Да, у нас не хватает авиабомб"», – сказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что под Покровском российские войска хотят пересечь и взять под контроль трассу на Днепр.