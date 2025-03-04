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В США заявили, что приостановка военной помощи Украине – это «временная пауза»

04 марта 2025, 22:36

В США заявили, что приостановка военной помощи Украине – это «временная пауза»

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: личная страница Джонсона в Фейсбук Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: личная страница Джонсона в Фейсбук

Приостановка американской военной помощи – это «временная пауза». Об этом на брифинге заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает издание «Европейская правда».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «должен исправить то, что произошло на прошлой неделе в Овальном кабинете».

«И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, это лучшая сделка (по добыче полезных ископаемых – ред.), которая только может быть предложена. Она может поддержать украинский народ. Поэтому я призываю его сделать это», – сказал Джонсон.

Напомним, что 4 марта стало известно о «заморозке» президентом США Дональдом Трампом американской военной помощи Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военная помощь Украине от США через польский хаб остановлена.

Позже Зеленский прокомментировал приостановку военной помощи США и дал поручения министру обороны и разведке.

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