Главное за день: Остановка военной помощи от США. Сложность ротации в Белогоровке

Политика



Президент США Дональд Трамп приказал приостановить абсолютно всю военную помощь Украине. Вся американская военная техника, включая оружие, которая еще не доехала до Украины, перевозится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше, там и будет оставаться.



Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что приостановка американской военной помощи – это «временная пауза».



Президент Владимир Зеленский обратился к администрации Трампа и предложил первые этапы окончания войны. Среди них - освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. И немедленное перемирие на море, если Россия сделает ответный шаг.



Когда Владимир Зеленский покидал Овальный кабинет раньше запланированного времени, наблюдателям стало ясно: мы присутствуем при историческом моменте, меняющем траекторию всего украинского противостояния. Визит, задуманный как мост к новой администрации Трампа, превратился в символ разлома между двумя странами. В этом анализе мы рассмотрим глубинные причины этого дипломатического фиаско, его последствия для украинской стратегии и возможные сценарии развития ситуации в ближайшие месяцы.



Общество



«Укрпочта» продолжает работу своих шести отделений в Константиновке, но прием посылок приостановлен. Также доставка писем и газет временно приостанавливается для сохранения жизни почтальонов.



Боевые действия



Россия атаковала Одессу дронами, пострадали четыре человека, поврежден объект энергетической инфраструктуры, в городе введены аварийные отключения света. Кроме того, из-за падения обломков повреждены жилые дома, два приватные детских сада и бизнес-центр.



Вечером под обстрел попал оккупированный поселок Софиевка Донецкой области, заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и женщина 1963 года рождения.



В поселке Белогоровка Луганской области сложная ситуация - украинским войскам тяжело проводить ротацию, сообщил спикер ОТГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец.



Вечером 3 марта дроны атаковали нефтебазу в Черткове Ростовской области РФ, в результате чего на предприятии вспыхнул пожар. Из-за падения обломков дрона произошло также возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Чертковского района.



Авиация ударила по месту запуска российских дронов в Курской области. В результате атаки уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих РФ.