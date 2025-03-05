Пилоты 63-й бригады сожгли колонну техники РФ на Лиманском направлении

Результат удара дрона ВСУ по технике РФ на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на Лиманском направлении. Пилоты БПЛА 63-й отдельной механизированной бригады ликвидировали за последние дни целую колонну оккупантов. Об этом сообщили бойцы бригады.

В результате ударов уничтожены:

2 боевые бронированные машины

2 «КамАЗа»

Автомобиль с боекомплектом

Мотоцикл

2 пушки

Зенитная установка

4 миномета

Станция РЭБ и антенна

«Все, до чего Стальные Львы могут дотянуться, уничтожается!», — говорится в сообщении бригады.



Враг продолжает попытки наступления: за сутки атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Нового, Новолюбовки, Ямполовки и Дибровы.

Направление ударов ВС РФ на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, за сутки потери российских войск составили 1250 человек. Также уничтожены танк, 6 ББМ, 23 артиллерийские системы, 108 БПЛА и 84 автомобиля.



Напомним, по информации аналитиков проекта DeepState ВСУ отбросили российскую армию на Покровском и Купянском направлениях.