Пилоты 63-й бригады сожгли колонну техники РФ на Лиманском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на Лиманском направлении. Пилоты БПЛА 63-й отдельной механизированной бригады ликвидировали за последние дни целую колонну оккупантов. Об этом сообщили бойцы бригады.
В результате ударов уничтожены:
«Все, до чего Стальные Львы могут дотянуться, уничтожается!», — говорится в сообщении бригады.
Враг продолжает попытки наступления: за сутки атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Нового, Новолюбовки, Ямполовки и Дибровы.
Направление ударов ВС РФ на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, за сутки потери российских войск составили 1250 человек. Также уничтожены танк, 6 ББМ, 23 артиллерийские системы, 108 БПЛА и 84 автомобиля.
Напомним, по информации аналитиков проекта DeepState ВСУ отбросили российскую армию на Покровском и Купянском направлениях.
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