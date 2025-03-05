На Покровском направлении в феврале российские войска потерпели очевидную неудачу – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Российская армия в феврале очень сильно пыталась активизироваться, а ключевой точкой был город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, именно Покровское направление – место, где оккупанты потерпели очевидную неудачу.



«В некоторых населенных пунктах украинцы успешно вели активную оборону – и россияне откатывались. Несмотря на то, что оккупанты там фактически сосредоточили общевойсковую армию. Несмотря на то, что они приложили все усилия, чтобы хотя бы перерезать трассу в Днепропетровскую область. Россияне сейчас там сами жалуются на нехватку людей и дронов и неэффективную работу авиабомб», – сказал Трегубов.

Напомним, что в российских войсках признают, что они истощаются под Покровском.