Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донетчины за сутки 5 раз попали под обстрелы РФ

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 4 марта, нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.





По словам Филишкина, три района были атакованы армией РФ:





Покровский район. В Покровске ранен человек.



Краматорский район. В Константиновке поврежден частный дом и инфраструктурный объект.



Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.



Ранее мы писали, что за 4 марта россияне ранили одного жителя Донецкой области.