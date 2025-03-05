Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донетчины за сутки 5 раз попали под обстрелы РФ

Российская армия за минувшие сутки, 4 марта, нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филишкина, три района были атакованы армией РФ:
Покровский район. В Покровске ранен человек.
Краматорский район. В Константиновке поврежден частный дом и инфраструктурный объект.
Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.
Ранее мы писали, что за 4 марта россияне ранили одного жителя Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях