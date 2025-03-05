ЗРК «Стрела-10» уничтожил российский БПЛА за 5 секунд

ЗРК ВСУ «Стрела-10» уничтожил российский БПЛА. Фото: кадр из видео

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» успешно сбил российский беспилотник-разведчик ракетой 9М37. Об этом сообщили бойцы Воздушных сил ВСУ в блоге «Соняшник».



Опубликованные кадры демонстрируют, что с момента запуска ракеты до уничтожения цели прошло менее 5 секунд. Этот случай подтверждает эффективность мобильных зенитных комплексов в борьбе с вражескими дронами.

Момент попадания ракетой 9М37 по вражескому БПЛА-разведчику. Фото: кадр из видео

Украинские военные продолжают активно применять ЗРК «Стрела-10» для защиты воздушного пространства, уничтожая вражеские БПЛА и снижая угрозу разведки со стороны оккупантов.

Ранее экипаж 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» (40 БрТА) нанес точный удар по средствам ретрансляции и радиоэлектронной борьбы «Поле-21» противника на Запорожском направлении.