На Лиманском направлении Силы обороны уничтожили десятки единиц техники оккупантов

ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие уничтожили ряд военной техники российских оккупантов на Лиманском направлении. В частности, бронированные машины, Камазы, пушки, зенитное орудие и минометы. Об этом передает ОСГВ «Хортица».



«Пилоты батальона беспилотных систем на Лиманщине сожгли большое количество российской техники за последние несколько дней», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в результате боевой работы было уничтожено 2 боевые бронированные машины, 2 Камазы, «буханка» с БК, мотоцикл, 2 пушки, зенитка, 4 миномета, РЭБ и антенна.



Ранее мы писали, что 3 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления 98-й воздушно-десантной дивизии российских войск в оккупированном поселке Манжиков Угол Донецкой области.