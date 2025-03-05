Эвакуация и фронт: люди стали активнее покидать Донецкую область

Эвакуация на Донетчине. Фото: t.me/pokrovskonline

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остается около 288 тысяч мирных жителей. В громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, проживает 31 тысяча человек. Об этом сообщили в областной военной администрации.



В связи с ухудшением ситуации с безопасностью жители Донетчины начали активнее выезжать. По состоянию на 4 марта в Покровске остается чуть более 3 тысяч жителей, в Константиновке — 9700 человек. Об этом сообщил Дмитрий Петлин, начальник отдела департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы.



Всего на территории Донецкой области остается 288 тысяч мирных жителей, из них около 22 тысяч — это дети. Среди громад, отнесенных к зоне активных боевых действий, дети проживают только в Лиманской городской громаде — всего 214 несовершеннолетних.



В шести населенных пунктах, где проходит эвакуация семей с детьми в принудительном порядке, остаются проживать 23 ребенка. Об этом сообщила Юлия Рыжакова, и.о. начальника службы по делам детей.



В Криворожской громаде остаются 2 ребенка, в Комарской — 21. Больше всего несовершеннолетних — в селе Андреевка-Клевцово Комарской громады, где принудительной эвакуации с родственниками требуют 14 детей.



За последние две недели в принудительном порядке вместе с родными были эвакуированы 42 ребенка. С 19 по 26 февраля эвакуировали 10 детей: 2 из Криворожской громады, 8 — из Шаховской громады.



С 26 февраля по 5 марта были эвакуированы 32 ребенка: 28 — из Комарской громады, 4 — из Шаховской громады.



В последние дни увеличивается количество людей, которые соглашаются на эвакуацию из Донецкой области, но нуждаются в расселении. Об этом сообщил Дмитрий Пожарский, начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг департамента социальной защиты населения.



За прошедшую неделю бесплатно были расселены 76 человек в трех областях: Хмельницкой (49 человек), Винницкой (20 человек) и Тернопольской (7 человек).



Вчера эвакуационным поездом на расселение отправили 16 человек в Хмельницкую область, 7 — в Тернопольскую.



С 2 марта, в сотрудничестве с партнерами из благотворительного фонда «Восток SOS» и «Укрзализныци», 40 маломобильных жителей Донетчины были отправлены и расселены в учреждениях Хмельницкой области.