В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП

Перевернутая БМП в Херсонской области. Фото: RST

В Херсонской области военнослужащие 70-й мотострелковой дивизии ВС РФ устроили ДТП, перевернув боевую машину пехоты (БМП) в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие сослуживцы перевернули БМП. Фото: RST

Как сообщает телеграм-канал RST, двое оккупантов погибли на месте, еще двое получили ранения. Фото с места инцидента уже появилось в сети.



Ранее двум российским военным заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном в Донецкой области.