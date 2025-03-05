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В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП

05 марта 2025, 17:07

В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП

Перевернутая БМП в Херсонской области. Фото: RST Перевернутая БМП в Херсонской области. Фото: RST

В Херсонской области военнослужащие 70-й мотострелковой дивизии ВС РФ устроили ДТП, перевернув боевую машину пехоты (БМП) в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие сослуживцы перевернули БМП. Фото: RST

Как сообщает телеграм-канал RST, двое оккупантов погибли на месте, еще двое получили ранения. Фото с места инцидента уже появилось в сети.

Ранее двум российским военным заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном в Донецкой области.

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