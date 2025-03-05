На Луганщине дрон ударил по гражданскому авто: погиб водитель, женщина в больнице

Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате атаки дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово-Меловатка в Луганской области. Об этом заявил в группировке «ЛНР».



Водитель, 40-летний мужчина, от полученных ран скончался на месте. 35-летняя женщина с минно-взрывной травмой доставлена в городскую больницу Старобельска. Другие детали неизвестны.



На территории оккупированной Сватовской громады ранее приостановили движение общественного и междугороднего транспорта. Это связано с активностью беспилотников в данном районе — боевые действия продолжаются. «ЛНР» рекомендовала не передвигаться мирным жителям на авто.



В Сватовской громаде также временно отменены очные консультации и дополнительные занятия в школах, закрыты дошкольные учреждения.

Ранее российские оккупанты нанесли удар по Антоновке Херсонской области с беспилотного летательного аппарата. В результате сброса взрывчатки погиб местный житель.