Выступление Трампа в Конгрессе одобрили 76% американцев — CBS News

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с большой речью, которой ждали и сторонники, и противники американского президента. Его выступление одобрили более 70% американцев, пишет телеканал CBS News.

Согласно данным телеканала, выступление президента США одобрили 76% американцев.

Тех кто не одобрил было 24 процента,

За почти 100-минутное выступление – что, к слову, побило рекорд аналогичных обращений предыдущих президентов США – Трамп прогнозируемо много хвалил себя и говорил о важной для его избирателей внутренней повестке дня.

Но вспомнил он и о российско-украинской войне – и похоже, что скандал в Белом доме на прошлой неделе еще не окончательно сжег мосты между Киевом и Вашингтоном.