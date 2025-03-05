Серийные угоны и взрыв: в оккупированной Горловке разыскивают несовершеннолетних

В оккупированной Горловке полиция разыскивает двух подростков, которые сбежали из дома, устроили взрыв гранаты и исчезли.



Как стало известно, 3 марта их мать обратилась в «полицию ДНР», сообщив о пропаже сыновей. По ее словам, ранее они уже убегали, но теперь ситуация стала серьезнее — один из подростков находился под домашним арестом по решению местного «суда».



Предварительно, юноши могут быть причастны к серии угонов в Горловке — ранее в городе пропало 22 автомобиля, а после их исчезновения исчез еще один.



Кроме того, накануне беглецы выложили в интернет видео, на котором бросают гранату из окна автомобиля.