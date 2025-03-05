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Америка может возобновить предоставление военной помощи Украине: советник Трампа

05 марта 2025, 19:01

Америка может возобновить предоставление военной помощи Украине: советник Трампа

США могут возобновить предоставление военной помощи Украине. Фото: Reuters США могут возобновить предоставление военной помощи Украине. Фото: Reuters

Президент Америки Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления военной помощи Украине. Это произойдет в том случае, «если будут организованы мирные переговоры» приняты меры по укреплению доверия. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters. 

По его словам, письмо от Зеленского это «хороший, позитивный первый шаг». Кроме того, время и место переговоров, а также состав команды переговорщиков, уже обсуждаются.

«Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим российской стороне и проверим их готовность (к переговорам). Я думаю, что если мы сможем согласиться на проведение этих переговоров и продвинуться к ним, а также положить на стол некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит отмену этой паузы», — сказал он, выступая на канале Fox News.

Уолтц заявил, что Америка должна быть уверена в том, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире. 

Ранее мы писали, что пауза в предоставлении Украине военной помощи от США продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится, что он действительно поддерживает мирные переговоры с Россией. 

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