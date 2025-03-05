Госизмена и коллаборационизм: на Донетчине судят участников оккупационных войск

Перед судом предстанут восемь украинцев-участников российских войск, задержанных в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.



Их обвиняют в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Донецкая областная прокуратура направила обвинительные акты в суд.



В ряды оккупационных войск в 2016-2024 годах вступили пятеро жителей Донетчины и трое — Луганской области. Двое из них дослужились до должностей заместителей командиров роты и взвода.

Они выполняли обязанности стрелков, связиста, гранатометчика, пулеметчика, механика-водителя и водителя гаубичной батареи. Они воевали на таких позициях в Авдеевке, Песках, Прогрессе Покровского района и Верхнекаменском Бахмутского района.

Один из задержанных охранял Чернобаевский аэропорт в Херсонской области, другой проводил фильтрационные мероприятия в оккупированном Мариуполе. Еще один защищал позиции российских войск в вентиляционных стволах шахт в Красногоровке.

Двум правоохранителям в Донецкой области заочно предъявлено подозрение в государственной измене. Оба — из Мариуполя, который на данный момент оккупирован российской армией.



Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе.



Также в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.