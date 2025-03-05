«Белые ангелы» эвакуировали двух женщин из разрушенного дома на Лиманщине

Эвакуация семьи на Лиманщине

Накануне ночью российские войска нанесли удар по поселку Закотное в Лиманском районе. Взрыв произошел рядом с домом, где жила 54-летняя Ольга Павловна со своей 88-летней матерью.



В результате удара в их доме выбило окна, перекосило двери, а стены дали трещины. Женщины, находясь в состоянии шока, провели ночь в холодном доме. Утром они приняли решение эвакуироваться.



На помощь прибыла группа Нацполиции «Белый ангел». Спасатели оперативно загрузили вещи женщин в бронированный автомобиль и покинули опасную зону. Ситуация осложнялась тем, что в небе постоянно кружили российские разведывательные дроны, наводя артиллерию на любые передвигающиеся объекты.



Несмотря на опасность, операция прошла успешно, и женщины были вывезены в безопасное место, отметили в полиции и показали видео эвакуации.

За неделю российские войска нанесли по Константиновке 108 ударов, в результате атак 16 гражданских погибли и 38 получили ранения. Известно, что полиция увеличила количество групп «Белый ангел» и парамедиков.