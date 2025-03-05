«Не пойдут в бой, а обеспечат мир»: Макрон о европейских силах в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на следующей неделе в Париже соберутся руководители генштабов стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине.



«На следующей неделе мы соберем в Париже начальников генеральных штабов стран, желающих взять на себя ответственность в этом плане», — сказал он в обращении к французам.



Мир в Украине не может быть достигнут любой ценой и под властью российского диктатора, подчеркнул президент Франции, призвав к дальнейшей поддержке украинцев.



Макрон подчеркнул, что «мы имеем опыт прошлого», и нельзя забыть, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году, и существовали договоренности о прекращении огня в Минске, которые были нарушены.

«Россия не придерживалась этого перемирия, и мы не смогли удержать баланс из-за отсутствия надежных гарантий», — заявил Макрон.



Президент Франции предостерег от возможного «хрупкого прекращения огня» в Украине и подчеркнул, что доверять России на слово больше нельзя.



«Сегодня мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность для себя. И это в наших интересах, и в интересах безопасности европейского континента. Вот почему мы работаем с нашими британскими и немецкими друзьями и некоторыми другими европейскими странами», — заявил он.



Макрон напомнил, что несколько дней назад в Париже и Лондоне состоялись встречи, направленные на консолидацию обязательств, необходимых для Украины. Он также подчеркнул, что после подписания мирного соглашения важно предотвратить повторное вторжение России.



«Мы должны подготовить Украину к тому, чтобы она не подверглась повторному вторжению со стороны России», — отметил французский лидер.



По его словам, это потребует долгосрочной поддержки украинской армии, а также может включать развертывание европейских сил.



«Эти силы не пойдут в бой сегодня. Они не пойдут воевать на линию фронта. Наоборот, они будут там после подписания мира, чтобы обеспечить его полное соблюдение», — добавил Макрон.