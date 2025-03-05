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Главное за день: Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече. Ночная атака по Украине

05 марта 2025, 23:00

Главное за день: Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече. Ночная атака по Украине

Политика

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон берет паузу и пересматривает все аспекты сотрудничества с Украиной в сфере безопасности.

США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Также Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной разведданными, полученными от США.

Трамп рассмотрит возможность возобновления военной помощи Украине. Это произойдет в том случае, «если будут организованы мирные переговоры» приняты меры по укреплению доверия.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе во вторник сообщил, что получил от президента Украины сигнал о готовности к мирным переговорам с Россией.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц договорились о скорой встрече переговорных групп.

Соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам еще не готово к подписанию, поскольку Дональд Трамп ожидает «лучшей» сделки, сообщил американский телеканал CBS News.

Общество

В прифронтовом Покровске очень сложная ситуация, российские войска постоянно обстреливают город. В населенном пункте нет света и газа, однако в городе пробурены скважины. За неделю эвакуировались около 500 человек. В целом в громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, проживает 31 тысяча человек.

В оккупированной Горловке полиция разыскивает двух подростков, которые сбежали из дома и взорвали гранату. Мать обратилась в «полицию ДНР», сообщив о пропаже сыновей. По ее словам, ранее они уже убегали, но теперь ситуация стала серьезнее — один из подростков находился под домашним арестом по решению местного «суда».

В оккупированном Бердянске продолжается формирование псевдосудебной системы из граждан РФ. Как сообщает издание «Бердянск Сегодня», приказом российского диктатора Путина на должность судьи назначена жительница Краснодарского края Ирина Клименченко, ранее работавшая адвокатом.

Боевые действия

В результате ночной атаки пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области. В результате атаки на Одессу и область погиб один человек, еще один ранен, повреждены 20 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и автомобили горожан.

Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате атаки дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово-Меловатка в Луганской области. Еще один человек погиб в Антоновке Херсонской области.

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